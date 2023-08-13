Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) il geneli ve bölgede bulunan alanında öncü sanayi kuruluşları ile ikili ilişkileri her geçen gün artıyor.

Bölgedeki kuruluşlarla Ar-Ge ve inovasyon alanında ortak projelerin yürütülmesi, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarına cevap verebilecek personel desteğinin sağlanması, BŞEÜ’nün gelişen altyapısı ile sanayi kuruluşlarının laboratuvar ve analiz ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılabilecek ortak faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen periyodik ziyaretler hız kesmeden sürüyor. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov’un katılımı ile sanayi kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite-sanayi iş birliğini artırmak için sanayi kuruluşlarına gerçekleştirilen ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.