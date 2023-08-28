Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2023 sonuçları açıklandı. Üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından değerlendirildiği "THE Impact Ranking 2023” sıralamasında İstanbul Beykent Üniversitesi “No Poverty” (Yoksulluğa Son) kategorisinde dünyada ilk 300 üniversite arasında yer alırken, Türkiye’de 5’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 1’inci olma başarısını gösterdi.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu (THE) Times Higher Education, üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği “Etki Sıralaması 2023” (Impact Ranking 2021) açıklandı. Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği on yedi sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri ile topluma yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada İstanbul Beykent Üniversitesi “Yoksulluğa Son” kategorisinde büyük bir başarıya imza attı.

Üniversitelerin yoksulluk konusundaki araştırmaları ve toplumdaki yoksul öğrencilere ve vatandaşlara verdiği desteklere göre belirlenen sıralamada İstanbul Beykent Üniversitesi dünyada sıralamaya dahil olan 1591 üniversite arasından ilk 300’de yer aldı. Türkiye’de 5’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 1’inci olmayı başaran İstanbul Beykent Üniversitesi’nin Türkiye’de diğer kategorilerde elde ettiği başarılar ise şu şekilde:

“Açlığa Son” kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında 5’inci

“Temiz Su ve Sıhhi Koşullar” kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında 3’üncü

“Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında 5’inci

“İklim Eylemi” kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü

“Sanayi, Yenilikçi ve Altyapı” kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında 5’inci