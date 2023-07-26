Yalova Üniversitesi (YAÜ) Kültür ve Sanat Birliği Halk Oyunları Topluluğu Prag’da ayakta alkışlandı.

Yalova Üniversitesi Halk Dansları Kulübü dans hocası Zafer Erbakış ve Dr. Öğretim Görevlisi Kevser Özdemir öncülüğünde Çekya’nın başkenti Prag’da 24-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen “International Folklore and Music Festival Dancing in Prague Festivalinde” Kuzey Kafkas yöresine ait dans gösterisi ile üniversiteyi temsil etti. Birçok ülkeden katılımın olduğu festivalde, Türkiye’den katılım gösteren tek ekip olarak ülkemizi ve Yalova Üniversitesini gururla temsil etti. festivale katılım gösteren diğer ülke temsilci ve seyircilerinin ilgisini çekti. Yalova Üniversitesi Halk Dansları Kulübü, Kuzey Kafkas yöresine ait dans gösterisi ile gösterileri ile büyük alkış alıp beğeni topladı.