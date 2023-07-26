Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için düzenlediği gezilere üniversiteli gençler konuk oldu. Sakarya'nın güzelliklerini yakından görme şansı elde eden öğrenciler, doğayla da yakın temas kurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan tanıtım gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Tanıtım Müdürlüğü marifetiyle düzenlenen gezilerle, Sakarya'nın zengin kültürel mirası ve doğal alanları genç öğrencilerin ilgisine sunuluyor.

Son olarak, Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriBüyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezilerinin konuğu oldu. Gezi, Poyrazlar Gölü’nde başladı. Burada doğanın içinde yürüyüş yapan öğrenciler daha sonra şehrin kuzey bölgesine doğru yolculuğunu sürdürdü.

ACARLAR LONGOZU VE BOTANİK VADİSİ

Öğrencilerin kuzeyde ilk durağı Melen Botanik Vadisi oldu.Lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, ıhlamur, akasya, defne, kuşburnu, kedi otu gibi birbirinden farklı 21 çeşit bitkinin toprakla buluştuğu vadide devam eden adaçayı hasadını da yerinde gören öğrenciler, lavantalar arasında fotoğraflar çekilmeyi ihmal etmedi. Daha sonra ise Türkiye’nin en büyük tek parça halindeki longozu olan Acarlar’da doğanın tadını çıkaran öğrenciler, aynı zamanda bölgenin ekosistemi ve koruma çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Karasu’da Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü noktaya yapılan ziyaretin ardından sahilde vakit geçiren öğrenciler, gezi dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan açıklamada şehir tanıtım gezilerinin devam edeceği belirtilerek, “Gençlerimize Sakarya’nın zengin kültürel ve doğal mirasını tanıtmaya, gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz” denildi.