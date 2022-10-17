İnegöl Belediyesi, Nöbetçi Kitaphanelerde belirli aralıklarla yapılan sınav simülasyonları kapsamında 23 Ekim Pazar günü TYT deneme sınavı gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kontenjanı bulunan sınav için başvurular 21 Ekim Perşembe günü sona erecek.

İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphaneler, öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. yeni nesil kütüphane formatında yüzlerce öğrenciye hizmet veren 3 ayrı nöbetçi kitaphanede, zaman zaman sınvlara yönelik simülasyonlar da gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de 23 Ekim Pazar günü yapılacak. TYT Deneme Simülasyonuna katılmak isteyen öğrenciler için başvuruların başladığı duyuruldu.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN SINAV SİMÜLASYONU

Sınırlı kontenjanın olduğu TYT simülasyonuna lise son sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilecek. 150 kişilik kontenjan olan deneme sınavında, TYT adayları Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru cevaplayacak. Sınav, 165 dakika sürecek. 23 Ekim Pazar sabahı 10.15’te başlayıp 13.00’da bitecek deneme sınavı, Gençlik Merkezi Nöbetçi Kütüphanede yapılacak. Kayıtlar ise; Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphane, Konak Nöbetçi Kitaphane ve Akhisar- Huzur Nöbetçi Kitaphaneden yapılabilecek. Başvurular 21 Ekim Perşembe günü 17.00’a kadar alınmaya devam edecek. Gerçeğini aratmayacak sınav simülasyonunda; kalem, kalemtıraş, silgi ve deneme İnegöl Belediyesi tarafından temin edilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN ÖĞRENCİLERE DAVET

Deneme sınavı öncesi bir açıklama yaparak başvuruların başladığını duyuran Belediye Başkanı Alper Taban, “Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim için kıymetli. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hayata geçirdiğimiz Nöbetçi Kitaphanelerimizin gördüğü ilgi bizleri memnun ediyor. Son dönemde bu merkezlerde çeşitli sınav simülasyonları da gerçekleştirerek öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 23 Ekim Pazar günü lise son sınıf ve mezun öğrencilerimiz için TYT denemesi gerçekleştirilecek. Tüm öğrencilerimizi deneme sınavına katılmaya davet ediyorum. Hem yapılacak deneme sınavında hem de eğitim hayatları boyunca öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.