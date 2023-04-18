ABD eski Başkanı Donald Trump'ın yaşam koçluğunu ve astrolog olarak danışmanlığını yapan, isabetli öngörüleriyle çok konuşulmasıyla dünya çapında bir şöhreti yakalayan Michaela Astro, seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astrolojik analizini yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İşte dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro analizi…

“Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yıldız haritasına baktığımda gördüğüm; Putin, Zelensky, İsrail, Katar, Abd, İngiltere gibi ülkeler ve liderleriyle yıldız haritası uyumlu bir biçimdedir! Başka bir lider seçilirse; ülkemiz zor bir durumda kalabilir. Bu ülkelerle astrolojik açıdan uygun olan tek lider Recep Tayyip Erdoğan’ın haritasıdır! Ülkenin başına kim geçerse geçsin Tayyip Erdoğan’ın yıldız haritası kadar kuvvetli bir haritaya sahip değiller! Elbetteki Sn.Emine Erdoğan’ın katkısı enerjisel ve astrolojik açıdan Sn. Cumhurbaşkanımız olumlu yönde desteklemekte! Emine Hanım’ın yıldızı ve enerjisi çok yüksek. Ve bu yükseklik Sn. Tayyip Erdoğan’ın haritasını kuvvetlendirmekte! Emine Hanım her zaman Tayyip Bey’in yanında olmak zorunda! Selçuk Bayraktar’ın da haritası muhteşem kuvvetli! Kendisi savunma sanayinde ve teknolojide yıldız gibi parlayacak! Ülkemizi dünya çapında zirveye taşıyacak. Yeni uydu teknolojilerini sürpriz olarak görebiliriz. Teknokentlerde; yetişmiş gençliğimizi; Elon Musk desteğiyle Türkiye'ye milyar dolarlık yeni yatırımlar yapılacak! Türkiye savunma sanayisinde; İsrail ve Abd ile yeni bir işbirliği yapacak ve bu işbirliğinde Rusya’da yanımızda yer alacak! Ve yine diyorum ki Türkiye; dünyanın 5 süper güç ülkesinden biri olacak!

"SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYANIN YENİ ELON MUSK'I OLACAK!"

Özellikle ihracatta Selçuk Bayraktar; dünyanın yeni Elon Musk’ı olacak! Ve tüm bunlar olurken; enerji sadece Emine Erdoğan’a aittir! Dünya geneline bakacak olursak; Trump tekrar Amerika’nın başına geçecek! Tutuklanma olayı kendisine bir hayli oy kazandırdı!

TÜRKİYE, ÇİN'İN ÖNÜNE GEÇECEK

Tayyip Bey’e tekrar dönecek olursak; Tayyip Bey; yeni ekibiyle yeni petrol kuyuları bulup açacak! Enerji faaliyetleri Türkiye’de yeni petrol kuyuları ve doğalgaz santralleri açılmasıyla fiyat olarak bütçemizi ve ülkemizi çokça rahatlatacak! Sn. Tayyip Erdoğan; kabine ve ekip arkadaşlarıyla kopup, yeni bir ekip oluşturup dünyayı yönetecek! Elon Musk’ın gözü ise; Türkiye’de ki seçim sonuçlarında buda bize bir hayli döviz kazandırtacak! Türkiye’deki fabrikalar, kobiler ve sanayimiz; Çin’in önüne geçecek! 1.sırada Türkiye olup, Çin 2.sıraya düşecek! Komşu ülkelerle problemsiz bir hale geleceğiz. Mısır’da dahil olmak üzere; ihracatta rekorlar kıracağız! Buda her türlü ticaretimizi etkileyecek ve sonuç olarak zirveyiz!