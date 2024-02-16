Meksika 1. Lig ekiplerinden FC Juarez'de forma giyen Diego Chavez'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

FC Juarez'den yapılan açıklamada, "Puma lakaplı futbolcumuz Diego Chavez'in bu sabah bir araç kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Bu zor günlerde tüm sevenlerine başsağlığı mesajlarımızı ve sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Bugün büyük ailemizin değerli bir üyesine veda etmek zorunda kaldık. Diego her zaman bizimle birlikte olacak" ifadeleri kullanıldı.