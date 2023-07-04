Ünlü futbolcu İbrahima Yattara, Sakarya’nın Hendek ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı.

Bir dönem Trabzonspor forması terleten ünlü futbolcu İbrahima Yattara, Hendek ilçesi Akova Mahallesinde ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı. Hendek Akovaspor Yattara Futbol Okulu adı altında açılacak tesisin lansman töreni düzenlendi. Bu futbol okuluyla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, yetenekli futbolcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Akovaspor Kulübünde gerçekleşen toplantıya Akovaspor Başkan Yardımcısı Mutlu Kaya, Akovaspor Teknik Direktörü ve Yattara Futbol Okulu Sorumlusu Ali Kemal Yener, İbrahima Yattara, Akovaspor eski oyuncularından İbrahim Diallo katıldı.