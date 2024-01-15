Ataşehir’de ünlü iş adamı Serdar Sözbir aracıyla seyir halindeyken yolda el kol hareketi yapıp sağa sola bağıran kişiyi görünce aracını durdurmuş, indiği sırada da silahla vurulmuştu. O saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan sonra 15 gün yoğun bakımda kalan ünlü iş adamının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken verdiği ifadesinde olayın bir tesadüften ibaret olmadığını iddia etti.

Ataşehir’de Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz 7 Aralık günü meydana gelen olayda ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı. Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir’in aracına yönelerek Sözbir’e 3 el ateş etti. Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem’deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’ne gitti. Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedye ile alınan Sözbir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir 15 gün sonra yoğun bakımdan çıkmıştı. Birkaç defa daha ameliyat olacağı öğrenilen Sözbir’in sağlık durumu iyiye gittiği öğrenildi.

Görenler uyarmak için durdu demişti

Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken çevredeki görgü tanıklarının polise, "Sağa sola ateş açan bir kişi vardı. Aracıyla seyir halindeyden ateş eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi de birden araca yönelerek peş peşe ateş açtı” dedikleri iddia edildi. Polis kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın Bora S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Husumetli olduğum kişiler vardı. Havaya ateş ettim. O sırada aracıyla geçen biri ’Kim ateş etti.’ diyerek küfretti. Tartışma sırasında ateş ettim" dediği öne sürüldü. Bora S.’nin emniyetteki sorgusunun ardından tutuklandı.

Sağlık durumu iyiye giden ve ifadesi alınan iş adamı Serdar Sözbir ise tüm bunların tesadüften ibaret olmadığını öne sürdü. Öncelikle Sözbir’in olay yerinden geçerken birkaç kişinin kendisine çeşitli şeyler söylemesi ve el kol hareketleri yapması üzerine aracını durdurduğu ve aracına yanaşan kişilerin ne söylendiğini, orada ne olduğunu anlamak için aracından indiği ortaya çıktı.

“Araca binerken sen Sözbir misin? deyip ateş etmiş"

Ardından oradaki kaos ortamını sağlıklı bulmayan Serdar Sözbir, tam aracına dönecekken saldırganın ifadesinin aksine henüz hiç konuşmamış olduğu saldırgan şahısın kendi aracı ile birden Sözbir’in aracının yanında belirdiğini öne sürüldü. Sözbir tam aracına binip yola devam edecekken saldırgan aracından inip yanına gelerek ’Sen Serdar Sözbir’misin? ’ dediği, evet cevabını alınca saldırganın elindeki silahı aracın camından içeri soktuğu ve ölüm ile neticelenecek bölgelerine 4-5 kez ateş ettiğini belirtti. Bu durum akıllara organize bir cinayet planı olabileceğini getirdi.

“Benim kimseyle bir husumetim yok”

Sözbir, “kendisinin saygın bir iş insanı olduğu, kendisinin hiç kimse ile bu tarz bir olay yaşayacak bir husumeti olmadığını, sadece daha öncede basında yer aldığı gibi kardeşleri ile ihtilafları olduğunu belirtmiş ve ’tarafıma gerçekleştirilmiş ölümcül saldırının sorumluları ve varsa azmettiricilerini bulmak kolluk kuvvetlerimizin ve Yüce Türk Adalet mekanizmalarının görevidir. Bu anlamda tarafıma gerçekleştirilen bu hain saldırının tüm boyutlarıyla araştırılarak ortaya çıkartılmasını talep ediyorum” sözleri ile ifadesini bitirdi.

İş adamı Sözbir ailesiyle mahkemelik olmuştu İş adamı Serdar Sözbir, bundan iki yıl önce Üsküdar’daki Sözbir Oteli’nin hisseleri konusunda 2 kardeşiyle mahkemelik olmuştu. Bu süreçte otel kapanmıştı. Kapanan otelde fenomen dizi olan Kurtlar Vadisi başta olmak üzere Binbir Gece masalları, Kızıl Elma, Aşk Kırmızı gibi birçok dizilerinin çekimleri yapılmıştı.