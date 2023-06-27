Japonya’daki Kagawa Üniversitesi’nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Kocaeli’ye gelerek 5 yıl boyunca sürecek proje çerçevesinde deprem ve tsunami gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler, şehirleri dirençli hale getirme noktasında çalışmalara destek oldu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçti, Japonya’daki Kagawa Üniversitesi’nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve beraberindeki heyetle, "Afetlere karşı dayanıklı toplumlar geliştirmek için araştırma ve eğitim kompleksi kurulması" projesi dolayısıyla bir araya geldi. Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen görüşmede Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Akbaş da hazır bulundu. Toplantıda Japonya İşbirliği Ajansı (JICA) desteğiyle afetlere karşı bilinçli şehirler oluşturmak için kurulacak komplekse yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

5 yıl boyunca çalışmalar yürütülecek

5 yıl boyunca sürecek çalışma çerçevesinde deprem ve tsunami gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler, halkı bilinçlendirme, şehirleri dirençli hale getirme noktasında çalışmalar yapılacak. Çayırova’da gerçekleştirilen afetlere karşı bilinçli toplum ve dirençli şehirler toplantısında konuşan Başkan Çiftçi, “Japon dostlarımızla geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da birlikte çalışıyor olmak mutluluk verici. Ülkemiz de birçok afetle karşı karşıya kalan coğrafyada bulunuyor. Deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerle zaman zaman yüzleşiyoruz. Toplumların afetlere karşı dirençli hale getirilmesi çok önem arz ediyor. Ülkemizde bulunan birçok yasal düzenleme ve kurallar, afetlere karşı bilinçli toplumların oluşmasını destekliyor. Özellikle yasal düzenlemelerin yanı sıra, yine afetlerle sık sık yüzleşen toplumlarla iş birliği yapmak çok önemli. Bu çerçevede bizimle iş birliği yaptığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde bilime önemli katkılar sunan Gebze Teknik Üniversitesi’yle çalıştığınız için çok mutluyuz" diye konuştu.

"4 yıldır önemli çalışmalar yaptık"

Çayırova Belediyesi olarak, afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak adına 4 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Çiftçi, "Hem afet öncesi süreçlerin yönetilmesi hem afet sırası ve afet sonrasında yapılacak çalışmalar çerçevesinde kurumumuzu hazır hale getirmeye yönelik çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken partner olarak Gebze Teknik Üniversitesi ve Prof. Dr. Bülent Akbaş bize çok önemli katkılar sağlıyor. 6 Şubat depremlerinden hemen sonra deprem bölgesinde küçük bir belediye kurduk. Hatay Defne’de afetzedelerin insani yaşamlarını asgari ölçekte de olsa devam ettirebilmeleri için orada hizmet ettik ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Orada birçok gözlemlerimiz oldu. Afet sürecinin yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bizzat gördük” açıklamalarında bulundu.