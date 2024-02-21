Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ararat Mor, 58 yaşında hayatını kaybetti. Sinema ve tiyatro dünyasında iz bırakan Mor, "Takva", "Bahtı Kara", "Abluka" ve "Elde Var Hayat" gibi unutulmaz filmlerdeki performanslarıyla tanınıyordu. Televizyon dünyasında da "Gülbeyaz", "Geniş Aile", "Hayat Devam Ediyor" ve "Bir Aşk Hikayesi" gibi projelerde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

1966 yılında İstanbul'da doğan Ermeni kökenli sanatçı, kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atmış ve ardından sinema ile televizyon dünyasına adını yazdırmıştı. Ararat Mor'un cenaze töreni için henüz detaylar açıklanmazken, ailesi ve yakınları tarafından ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.