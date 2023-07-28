Son dönemlerde yaşadığı boşanma süreci ile gündeme gelen Sultan Bozkurt, boşanmaya çalıştığı esi tarafından tehdit ve taciz edildiğini ileri sürdü. Sanatçı aldığı tehditler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sürekli yasadığı zorluklar nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan Bozkurt, tehdit ve hakaretler nedeniyle çalışamaz hale geldiğini iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde “Yekte” isimli yeni çalışmasını dinleyicileriyle buluşturan Sultan Bozkurt boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından tehdit ve taciz edildiğini ileri sürdü. Eşinden tartışmalı bir şekilde boşanmaya çalışan ve bu nedenle zor günler geçiren ünlü şarkıcı Sultan Bozkurt süreç nedeniyle çalışamaz hale geldiğini ve bu nedenle iflas ettiğini söyledi.

Sanatçı, lüks aracının İzmir’de bulunan iş yerinin otoparkından çalındığı söyledi. Bununla ilgili olarak boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Zor günler geçirdiğini kaydeden ünlü şarkıcı Bozkurt, “ Sürekli tehdit mesajları alıyorum. Her geçen gün yaşamıma ve özgürlüğümü tehdit eden olaylar yaşıyorum. Bu kişi iş yerlerime adamlar gönderip beni tehdit ediyor” dedi. Boşanma sürecinde sürekli hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Bozkurt, “ Bu nedenle iş yerlerim çalışamaz hale geldi. Bu sebeple iş yerlerimi kapatmak zorunda kaldım” dedi.