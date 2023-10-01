Bahçeşehir'de ünlü şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerine 5 kurşun isabet etti ve maddi hasar meydana geldi. Saldırının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırı, Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, iki motosikletli şüpheli, iş yerine silahlı saldırı düzenledi ve olay yerinden hızla kaçtı. 5 kurşunun isabet ettiği güzellik merkezinde maddi hasar oluştu. .

Banu Parlak, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 saatlerinde iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı suçlayarak, güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı ve "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı vurmam için beni tutular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime ateş ediyorsun. Bir gece 02.00’de ateş ediyorsun bir de 05.00’de. 6 el ateş ediliyor. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına ateş ettirmek? Kendi için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiçbirinize acımayacağım. Mafyacılık oynamakla olmaz bu iş" ifadelerini kullandı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.