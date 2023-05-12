Saç tasarımı ve bakımında yenilikçi vizyonu ile tanınan ünlü saç stilisti Yakup Yıldır, tüm dünyada yakından takip ediliyor…İSTANBUL (İGFA) - Ünlü kuaför Yakup Yıldır, 2023 yılı saç trendlerini değerlendirdi

Saçlara doğal dokunuşlarda bulunan Yakup Yıldır, 2023 yılında doğal görünüme sahip saçların öne çıktığını söyledi.

Kadınlar için 2021 ve 2022 yılının saç bakımında deneysel çalışmaların yapıldığı bir yıl olduğunu belirten ünlü stilist Yıldır, bu yılın saç trendlerini de "2023 yılı, 2022 yılının aksine kadınların görünüşüne daha fazla özen göstereceği bir yıl olacak" şeklinde yorumladı.

Bu arada "Doğal saçlar her zaman için havalı" diyen Yıldır'ın sosyal medya hesabından saç boyama, kesim, kaynak vb. fotoğrafları ve videoları ile ilgili paylaşımları da oldukça ilgi görüyor.