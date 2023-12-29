Ünlü YouTuber Paulo Cezar Golart Siqueira, Sao Paulo'daki evinde hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, dün akşam üstü yapılan bir ihbar üzerine olay yerine ulaştıklarında, ünlü YouTuber'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

PC Siqueira'nın ölüm nedeni şu an için netlik kazanmış değil. Ancak, polis, hayatına son vermiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

İhbarı yapan kişinin, ünlü YouTuber'ın eski kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Bu yılın mart ayında, PC Siqueira evinde baygın bir halde bulunmuş ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. O olayın ardından Cezar, hayranlarına bir açıklama yaparak, intihara teşebbüs ettiğini itiraf etmişti.