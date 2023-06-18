Altunbaş Beko Beyaz Eşya, Bağcılar’da yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa birçok ünlü isim katıldı. Açılış kurdelesini ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kesti.

Bağcılar’da Altunbaş Beko Beyaz Eşya Mağazası açılışına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Açılış kurdelesini Erbakan kesti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören açılışa birçok ünlü isim de katıldı. Açılışa katılan ünlüler arasında model Özge Ulusoy, sporcu Adem Kılıççı, futbolcu Ümit Karan, sporcu Nagihan Karadere, şarkıcı Selim Gülgören, radyocu Afrikalı Ali, sunucu Şenol İpek, YouTube fenomeni İbrahim Yılmaz/Emirhan Özhan, söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ve ünlü oyuncu Nuri Alço, şovmen Mehmet Ali Erbil, manken Tuğba Özay, sunucu Bahar Erensayın, sporcu Sema Aydemir, radyocu Gökhan Güzel, Nevzat Beyhan ve Baydamar Ersin de yer aldı.

Açılış etkinliğine katılanlar çekilişlerle ödüllendirildi. Bağcılar Meydanı’nda yer alan Beko mağazasının önünde halk sevdiği sanatçıları görmek için adeta izdiham oluşturdu. Altunbaş Beko Beyaz Eşya’nın Bağcılar’da açtığı bu yeni mağaza, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine hizmet sunmaya başladı.