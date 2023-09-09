Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmaları aralıksız sürüyor. Ünye ilçesinde Hızarbaşıgünlük Mahallesi, Ataköy ve Ocak yolunu birbirine bağlayan güzergâhta beton yol çalışması başladı.ORDU (İGFA) - 4 yıldır mahalle ve grup yollarında asfalt seferberliğini sürdüren ve bu süre içerisinde il genelinde 1860 km’lik yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, arazi ve iklim şartlarına göre birçok noktada beton yol çalışması yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ünye Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda, güzergahlar belirli bir program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Vatandaşlara standardı yüksek ulaşımın kapıları açıldı.

YILLARIN SORUNUNU BÜYÜKŞEHİR ÇÖZÜME KAVUŞTURDU

Çalışmalar kapsamında Ünye ilçesi Hızarbaşıgünlük Mahallesi, Ataköy ve Ocak yolunu birbirine bağlayan 2.2 kilometrelik yol ağında sürdürülen çalışmalarda 1.2 kilometrelik yol beton ile buluşturuldu. Geriye kalan 1 km’lik kısmın betonlama işlemi sürüyor.

“TOZDAN, TOPRAKTAN BU YOLDA YÜRÜYEMİYORDUK”

Yapılan yol için Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden mahalle sakinleri ise “Stabilize bir yolumuz vardı. Tozdan, topraktan, taştan bu yolda yürüyemiyorduk. Beton yol yapılması bizleri mutlu etti. Yıllardır özlemle beklediğimiz hizmeti bizlere sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İlçe Belediyemize ve emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz çok memnunuz. Çok güzel bir yolumuz oldu. Ordu Büyükşehir Belediyemizden, devletimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştular.