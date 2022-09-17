Uras gözyaşları arasında toprağa verildi

İnegöl'de meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu 28 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Uras Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Yozgat cezaevinde bir suçtan hükümlü olan babası Hasan Yılmaz'da özel izinli Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde cenaze namazına katıldı. Uras'ın arkadaşları da Cenazeye katılarak büyük üzüntü yaşadılar.

Kaza, 19 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Barış A. (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden yokuş aşağı bisikletiyle inen 12 yaşındaki Uras Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, tarlaya uçtu. Yaralı çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavisi süren Uras, 28 gün sonra hayatını kaybetti.

BABASI CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE GELDİ

Uras'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze bugün Alanyurt merkez camiine getirildi. Evladının ölümünü öğrenen babası Hasan Yılmaz, hükümlü olduğu Yozgat cezaevinden özel izinle Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde İnegöl'e gelerek cenaze namazına katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uras'ın cenazesi Alanyurt Merkez mezarlığında toprağa verildi. Çarpan sürücü Barış A. Çıkarıldığı mahkemece Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansımıştı.