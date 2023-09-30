Kocaeli Büyükşehir’in ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri için geliştirdiği bir sistem olan URBAS, 282 bin 500 kâğıdın tasarrufunu sağladı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde faaliyet gösteren ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahiplerinin Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gitmeden işlemlerini urbas.kocaeli.bel.tr üzerinden yapabilecekleri bir sistem olan URBAS (Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi), yenilik ve kolaylık katmaya devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen bu sistem ile toplu taşıma, servis ve taksi sürücülerinin eğitim başvuruları, araç sahiplerinin toplu taşıma, servis ve taksi sahibi kişilerin ticari plakaları ile ilgili devir, çekme, araç değişikliği, çalışma ruhsatı, tahsis, güzergah izin belgeleri ve bandrol gibi işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor.

HIZLI VE KOLAY ULAŞIM

Bu sistem sayesinde ticari taksi, halk otobüsü ve servis araçları işletmecileri https://urbas.kocaeli.bel.tr/adresi üzerinden e-devlet ile ya da kendi şifrelerini oluşturarak işlemlerini tamamladıktan sonra tüm belgelerini sistem üzerinden QR kodlu bir şekilde alabiliyor. URBAS (Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi) online sisteme geçilmesi ile kullanıcılar Ulaşım Dairesi’ne gelmeden ve bulunduğu adresten trafiğe çıkmadan işlemlerini yaparak, trafiğe fazladan aracın çıkmamasına, emisyon salınımı ile kağıt ve toner kullanımının önlenmesine ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sağlıyor.

URBAS’TA BEKLENEN BAŞARI

URBAS sisteminin devreye girmesinden bu yana geçen 30 aylık süreçte toplam 56 bin 501 başvuru sonuçlandırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 381.433 kg CO2 emisyon salınımının önüne geçildi. Ayrıca işlemlerin online olarak gerçekleştirilmesinden dolayı 282 bin 500 kağıdın tasarrufu sağlandı ve bu da URBAS’ta beklenen başarıyı beraberinde getirdi. Programın Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı maddi katkısının yanında emisyon salınımının da önüne geçmesi sistemin çevreci özelliğini ön plana çıkardı.