Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, el emeği ürünlerini kendi markası altında üretmek isteyen kadınları destekliyor. Çeşitli eğitimlerin ardından kendi markasını kurarak sadece ülkemizde değil yurt dışına da ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar.

Tuzla’da Üreten Kadınlar Festivali başladı. Festivale Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da katıldı. El emeği ürünlerini kendi markası altında üretmek isteyen kadınlar, çeşitli eğitimlerin ardından kendi markasını kurarak sadece ülkemizde değil yurt dışına da ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. Gönül Elleri Çarşısında gerçekleşen Üreten Kadınlar Festivali 20 Nisan tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Festivalde elde edilecek gelirlerin bir kısmı ise depremzede ailelere umut olacak.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Burada gerçekten çok güzel hikayeler gördük. Gerçekten çok mutlu olduk böyle bir festivale ev sahipli yaptığımız için. Topluma çok büyük bir değer katıyorlar. Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi çerçevesinde de ürünler mevcut. Öte yandan el emeği ve doğal ürünleri de burada görebiliyoruz. Kadınlarımız bu işi biliyorlar. Kadınlar toplumun her noktasınde nerede olursa işin daha da güzelleştiğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.