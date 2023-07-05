Başiskele Belediyesi’nin KALE Modeli çerçevesinde hizmet veren Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) haziran ayında satış rekoru kırıldı. Haziran ayında 540 çeşit ürün satışıyla yaklaşık 97 bin TL’lik satış yaparak rekor kıran BAŞKEM, ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sundu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan, sosyal sorumluluk projesi olarak 8 Mart 2020’de Symbol AVM’de hizmete açılan BAŞKEM’de ilçenin üreten kadınları, el emeklerini tüketiciye ulaştırıyor.

Başiskele Belediyesi’nin satışlardan hiçbir komisyon almadığı ve satış temsilcilerinin de yine belediye personelinin olduğu BAŞKEM’e üreten kadınlar her geçen ay satış cirosu artıyor. Haziran ayında 540 çeşit ürün satışıyla yaklaşık 97 bin TL’lik satış yaparak rekor kıran BAŞKEM, ev hanımlarının aile ekonomisine büyük katkı sundu.

Aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, el işlemeleri, el yapımı oyuncaklar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip BAŞKEM, kadınlara ekonomik güç sağlıyor.