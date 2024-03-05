Her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK), kadınlar hem üretiyor hem de el emeği ürünlerini satarak kazanç elde ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gündoğdu Mahalle Konağı’ndaki İZMEK kurslarında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Kadınların el emeğiyle yaptığı tekstil ürünlerini inceleyen Başkan Hürriyet, yeni dönemde İZMEK’lerin daha da geliştirilerek, üreten kadınlara yeni satış imkanları sağlayacaklarını kaydetti.

Kadınların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, "Sizlerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmeniz için çalışıyoruz. Yeni dikiş makineleri ve ütüler geldi. Yeni dönemde dikiş makinelerini daha da artıracağız. Daha fazla satış yapabilmeniz adına kapalı bir alan oluşturacağız. El emeği ürünlerinizi orada satabileceksiniz" dedi.