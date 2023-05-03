Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilk kez Silifke’de dağıtımını gerçekleştirdiği ada çayı fidesi, verimi ile üreticiye umut oldu. Aynı projeyi bu yıl da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Ada Çayı Fidesi Dağıtım Projesi’ kapsamında, yeni fideleri yeni üreticilerle buluşturdu.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Silifke’ye bağlı Ovacık, Yeğenli, Çaltıbozkır, Kavak, Kırobası, Burunucu, Işıklı, Uşakpınarı ve Öztürkmenli mahallelerinden 7’si kadın 25 üreticiye, yüzde 100 hibeli olarak 50 bin ada çayı fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Proje ile üreticileri alternatif tarım ürünü yetiştirmeye teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor. Proje sayesinde 25 dekar alanın tarıma kazandırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinin ürün çeşitliliğinin artmasına da katkı sunuyor.

Üreticiler tek fideden birçok ürün elde edebiliyor

Fonksiyonel gıda, baharat, bitkisel çay, ilaç, kozmetik ve parfümeri sanayiinde değerlendirilen ve Türkiye’de birçok türünün endemik olarak yetiştiği ada çayı, türünün korunması ve üretimin artırılması açısından önem taşıyan bir bitki.

Ada çayı fidesi desteği ile üreticiler hem ada çayının yaprağını bitki çayı olarak direkt tüketime sunabilecek, hem de bölgedeki işleme tesisi üniteleri sayesinde ada çayı esansiyel yağı olarak değerlendirebilecek. Üreticiler; ilk yıl isteğe bağlı olarak yaz sonu itibarı ile bir hasat yapabilirken, ikinci yıldan itibaren ilkbahar sonu ve yaz sonu olmak üzere yılda 2 hasat yapabiliyor. Her hasatta dekarda 130-260 kilogram arasında yaprak verimi alınırken, dekarda 1,5-3 lt esansiyel yağ elde edilebiliyor.

Gök: “25 üreticimize 50 bin adet ada çayı fidesi desteği veriyoruz”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Özlem Gök, Ada Çayı Fidesi Projesi’nin detaylarını anlattı. Meyve, sebze ya da örtü altı üreticiliği yapılmayan alanlarda, ada çayı üretimi yapılmasını teşvik etmeyi ve alternatif ürün kazandırmayı amaçladıklarını belirten Gök, “Geçen yıl ilkini yaptığımız projeye, bu yıl ikincisi ile devam ediyoruz. Bu kapsamda da bu sene Silifke ilçemizde 9 mahallede, 7’si kadın olmak üzere 25 üreticimize, yüzde 100 hibeli olarak 50 bin adet ada çayı fidesi desteği veriyoruz” dedi.

Üreticilerin, verilen fidelerle yılda 2 kez hasat yapabileceklerine vurgu yapan Gök, “Üreticilerimiz ilk yıl tek hasat yapabilecekleri gibi, ikinci yıldan itibaren bahar sonunda ve yaz sonunda yapacakları iki hasatla, elde ettikleri ürünlerini direkt bitki çayı veya işleme tesisleri sayesinde esansiyel ada çayı yağı olarak değerlendirebilecek ve pazara sunabilecekler” diye konuştu.

Ada çayının bölgeye uyum sağladığını ve üreticilerin oldukça memnun olduğunu belirten Gök, “Geçen sene Silifke ilçesindeki 4 mahallede 800-1200 rakım aralığındaki üreticilerimizle, demonstrasyon çalışması geliştirdik ve ada çayının bölgeye adaptasyon sağladığını, üreticilerimizin verim alabildiklerini gördüğümüz için, bu sene projemize ikincisi ile devam etmeye karar verdik” dedi.

“Ada çayını çok sevdik”

Ovacık Mahallesi’nde yaşayan ve aromatik bitkilerden uçucu yağlar üreten Fatma Aydın, ikinci kez ada çayı fidesi alan üreticilerden. Aydın, geçtiğimiz yıl yaptığı üretimi değerlendirerek, “Bence muhteşem, çünkü biz ada çayını normalde 2 defa kesmemiz gerekirken, geçen yıl ben dört defa hasat yaptım. Ada çayı, dikilmiş olan bölgeyi çok sevdi ve şu anda tekrardan çiçek açtı. Yağını yaptık, kuru olarak yaprağının satışını yaptık. Yağını çıkardığımız posaların ihracatını yaptık ve sattık. Tütsü olarak ve esans olarak mumlarda kullandık. Muhteşem bir şey. Ada çayını çok sevdik, ada çayı da bizi sevdi” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini de değerlendiren Aydın, “Çok memnunum bu konuda. Ben girişimci kadın olarak bu işe başladım ve Büyükşehir de arkamdaydı. Allah razı olsun kendilerinden. Özellikle Meral hanıma, biz kadınların arkasında durduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bizler için çok büyük bir nimet”

Burunucu Mahallesi’nde yaşayan Hamdi Atalay da ilk kez ada çayı fidesi alan üreticilerden. Atalay, “Bence gayet güzel bir yaklaşım. Lavanta dağıtımı olmuş. Biz ona yetişemedik, kısmet buna oldu. Bununla başlangıç yapacağız. Halkımız için, bizler için çok büyük bir nimet. Sonuçta bunları kimse bir araya getirip bulamıyor. Alım garantili olduğu için, o yönden çok güzel” ifadelerini kullandı.

Ada çayı fidelerini 2 alanda kullanacaklarını ifade eden Atalay, “Biz bir de arıcılık için ekiyoruz. Arımızı da yanına koyacağız. Kısmetse seneye büyüteceğiz. Aynı anda hem tarım, hem de arı için kullanıyoruz. Şu an bizler için çok büyük bir destek. Hazır fide bulmak, yetiştirmek kolay değil” diye belirtti.

“Ada çayı bir yenilik olacak bizim için”

Çaltıbozkır Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık, emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini ve tarımsal alanda üreticilere destek verdiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin üretim noktasında her alanda yanlarında olduğunu ifade eden Özçalık, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz, başta Başkanımız Vahap Seçer ve kıymetli eşleri, yöremizde iz bırakan insanlar oldular. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birkaç yıldan bu yana yüz binlerce lavanta fidesi aldık, yetiştirdik. Bir taraftan dağıtımını, bir taraftan dikimini yapıyoruz. Ada çayı da bizim için bir yenilik olacak. İnşallah geçen yıllarda almış olduğumuz bir miktar ada çayını, bu defa daha da geliştirerek daha geniş sahalarda dikeceğiz. Ayrıca bize vermiş oldukları bir destilasyon tesisi var. O tesiste de yağını çıkarıyoruz, çok hoş ve tercih edilen bir yağ” dedi.

Bu yıl ada çayı fidesi alan üretici Şadiye Çalıkoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini değerlendirerek, “Çok beğeniyorum. Vahap Bey de Meral Hanım da hep bizim yanımızda, memnunuz” diye konuştu.

Yeğenli köyünde çiftçilik yapan Ahmet Ak da, “İlk defa deneyeceğiz. İnşallah iyi olur. Köyümüze bir katkısı olur. Maddi olarak da bir umudumuz var. İnşallah başarılı oluruz ve devamı gelir” ifadelerini kullandı.