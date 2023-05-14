Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Şarköy ilçesinde üreticilere domates fidesi dağıtımı yaptı. Törende üreticiye toplam 129.000 adet domates fidesi dağıtıldı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Düzenlenen dağıtım törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Belediye Başkan Yardımcıları, Şarköy Ziraat Odası Başkanı Ömer Düzgen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda üretici katıldı.

SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA DOMATES FİDESİ DAĞITIMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Törende konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunu oluşturan en önemli öğelerin arasında bulunan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için birçok projeyi hayata geçirdik. İlimizde ağırlıklı yetiştiricilik kolları arasında olan tarla bitkisi üretimi ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra sebze yetiştiriciliği konusunda da son yıllarda gelişmeler gözlenmektedir. Çiftçilerimizin en önemli ihtiyacı, kaliteli, piyasada talep gören ve ilimiz şartlarına uygun fide teminidir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere projemizi başlattık ve üreticilerimize destek olmak için harekete geçtik. Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa Ziraat Odaları ile protokol yaparak Projemizi uygulamaya koyduk. Üreticilerimize destek olmak amacıyla Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesini hayata geçirdik. Malkara, Hayrabolu, Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimizde fide dağıtımlarımızı yaptık. Bugün de Şarköy ilçemizde 100.000 sofralık ve 29.000 salçalık olmak üzere toplam 129.000 adet domates fidesi dağıtarak projemizi başarıyla tamamlıyoruz. Dağıtımını yaptığımız fidelerin üreticimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, özverili çalışmalarından dolayı projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

PROJE KAPSAMINDA TOPLAM 278 BİN DOMATES FİDESİ DAĞITILDI

Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği projelerle üreticilere destek olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, daha önce Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirdiği domates fidesi dağıtımlarına Şarköy ilçesi ile devam ederek projeyi başarıyla tamamladı. Proje kapsamında Şarköy ilçesinde üreticiye 100.000 sofralık ve 29.000 salçalık olmak üzere toplam 129.000 domates fidesi dağıtıldı.