Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile 7 yıl önce başlatılan Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin işbirliği ile yürütülen “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi” kapsamında fide dağıtımı devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su ve lif kabağı fideleri vatandaşlar için Pazar Pazarı içerisindeki Eşref Kahvecioğlu Caddesi’nde yer alan Hacet Camii önünde dağıtıldı. Fide dağıtımını Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptı.

Fide dağıtımları, 16 Mayıs Salı günü Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi Salı Pazarı girişi, 17 Mayıs Çarşamba günü ise Konaklı Mahallesi Vatan Caddesi ve Avsallar Mahallesi Konak Caddesi’nde devam edecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; “Hayatımızın birçok yerinde kullanabileceğimiz su ve lif kabağı üretimi ve dağıtım organizasyonlarımız geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam edecektir. Vatandaşlarımızı su ve lif kabağı almak için dağıtım noktalarına bekliyoruz” dedi.