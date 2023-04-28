Urla Enginar Günleri’nin açılışında konuşan Urla Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, “Urlamızda ciddi bir kalabalık bekliyoruz. Üç gün içerisinde 1 milyonun üstünde ziyaretçi ağırlamış olacağız” dediİZMİR (İGFA) - Uluslararası Urla Enginar Festivali, bu yıl ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketleri nedeniyle Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlar ile “Urla Enginar Günleri” adıyla başladı.

Urla Enginar Günleri’ne katılan T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, festival alanına Urla Belediyesi Spor Kulübü (UBSK) sporcuları ile ellerinde Türk bayrakları ile halkı ve üreticileri selamlayarak girdi. Daha sonrasında Urla Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç ile enginar üreticisi tezgahları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu ve Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, üreticilerle sohbet ederek hayırlı işler diledi.

DAYANÇ: BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLİYORUM

Ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen deprem felaketinden dolayı bu yıl yapılması planlanan 9. Uluslararası Urla Enginar Festivali’ni, “Urla Enginar Günleri” adı altında yaptıklarını dile getiren Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, “Bugün Urla Enginar Günleri’mizin ilk günü. Urla Merkez’de Enginar Günleri’ni icra ediyoruz. Malumunuz, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta büyük bir deprem oldu. 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Dolayısıyla, bu sene 9’uncusunu düzenlemeyi planladığımız Enginar Festivali’ni, Enginar Günleri Konsepti’nde bir anlayışla, pazar mantığıyla gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerini, enginarlarını, tarım ürünlerini en iyi şekilde pazarlayabilmelerini, aynı zamanda da Urlamızı bu Enginar Günleri’nde dışarıdan gelen misafirlerimizin en iyi şekilde keşfetmesi, gezmesi, dolaşması, tadını çıkarmasını istiyoruz. Çünkü Urla ilçemiz tarihi, doğası, kültürü ile Türkiye’de gerçekten nadide ve özel ilçelerden biri. Gittikçe de trendi ve talebi artan bir ilçe. Gerçekten, gezilmesi, görülmesi, yaşanılması gereken bir yer. Bu sayede bütün ziyaretçilerimize hoş geldiniz diyorum. Üreticimize, bol, bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah bu Enginar Günleri’mizi de en güzel şekilde değerlendiririz. Haftasonu Urlamızda ciddi bir kalabalık bekliyoruz. Belki de 1 milyonun üstünde ziyaretçi ağırlamış olacağız bu 3 gün içerisinde. Bizler Urla’nın bir yöneticisi olarak ki eminim Urlalılar da aynı şeyi hissediyordur, gurur duyuyoruz. Çünkü İzmir’in en kalabalık, en önemli organizasyonlarından birisi bu. İnşallah bu şekilde devam eder” ifadelerini kullandı