Uluslararası Urla Enginar Festivali, bu yıl ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketleri nedeniyle 28-29-30 Nisan 2023 tarihlerinde, “Urla Enginar Günleri” olarak gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Urla Enginar Festivali bu yıl 28-29-30 Nisan 2023 tarihlerinde, “Urla Enginar Günleri” adı altında düzenlenecek.

Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak olan stantlar Enginar Üreticilerine ücretsiz verilecek.

Yarımada’nın sembol ürünlerinden enginarın tanıtımı için düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketleri nedeniyle bu yıl “Urla Enginar Günleri” olarak yapılacak.

Urla’nın ünlü şefleri Tarihi Malgaca Çarşısı’nda oluşturulacak mutfaklarda enginardan çeşitli tatlar yaratacak. Urla’ya yolu düşenler, birbirinden farklı lezzette enginar yemeklerinin yapımını öğrenecek, tadına bakma imkanı bulacak. Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak tezgahlarda ilçenin üreticileri ve kadınları el işlerini, yemeklerini pazarlama imkanı bulacak. Sinevizyon gösterimleri ile enginar anlatılacak, enginar temalı söyleşilerde vatandaşlarla buluşacak.

Bu yıl yapılması planlanan 9. Uluslararası Urla Enginar Festivali'yle ilgili bilgi veren Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, Urla Belediyesi olarak her zaman tarımsal üretimi desteklediklerini ve çiftçinin yanında oldukları gerçeğinden hareketle, enginar üreticilerinin ürünlerinin en iyi şekilde pazarlayabilmeleri için 28-29-30 Nisan 2023 tarihlerinde, Urla Cumhuriyet Meydanı’na Belediyemiz tarafından ücretsiz stantlar kurulacağını söyledi.