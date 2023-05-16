Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Irak-Kerkük İl Başkanlığı'na Nuri Salihi atandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye ile dünyadaki sanayici ve iş insanları arasında ekonomik, kültürel, ticari, sanayi ve sosyal faaliyetlerin gelişmesine katkı sunan USİAD kurumsallaşma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni başkan Salihi, kendisini bu göreve layık gören USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Yönetimine teşekkür ederek Kerkük- Irak- Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ise Salihi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, hem USİAD’a hem de dernek çatısı altında uluslararası ilişkilere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.