İstanbul'un Üsküdar Belediyesi, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin bir simgesi olarak her yıl dağıttığı ve artık gelenekselleşen aşure dağıtımına bu yıl da devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii önünde muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda kaynatılan aşureler binlerce vatandaşa ikram edildi. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı vatandaşlara aşure dağıttı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, aşure adğıtımı öncesi Üsküdarlılara seslenerek, ‘’Allah kabul etsin gördüğünüz gibi hemşehrimizin ilgi ve alakası oldukça yoğun. Ben hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Üsküdar belediyesi olarak Üsküdar'da da böyle güzel bir geleneği yaşatıyoruz dünden itibaren kazanlar kaynadı. Yaklaşık 10 bin vatandaşımıza aşure dağıtıyoruz afiyet olsun herkese Allah kabul etsin. Bu birlik beraberliğimiz daim olsun’’ dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bugün 10 Muharrem, aşure günü dolayısıyla Üsküdar meydanında hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Bu aşureler şehitlerimizin ruhu için, Kerbela şehitlerimizin ruhu için, Hz. Hüseyin'in ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu anmak için güzel bir program. Biz millet olarak Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen bu aşurenin malzemeleri gibi birbirimize renk, tat, güzel bir armoni, güzel bir lezzet ortaya çıkacak zenginliğimiz var aslında. Bunun en güzel örneği de aşuredir. Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz afiyetle yesinler” dedi.