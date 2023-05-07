Türkiye’de tek YÖK onaylı olan Çocuk Üniversitesi’nin öğrencileri, Üsküdar’da mezuniyet coşkusu yaşadı. Çocuklar mezunlar, diplomalarını alırken gurur dolu anlar yaşadı.

“Geleceğin dâhilerini yetiştiriyoruz’’ sloganı ile Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesini hayata geçiren Üsküdar Belediyesi, bu seneki mezunlarını Üsküdar Fikir Sanat Merkezi’nde düzenlediği törenle uğurladı. Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nin 2022- 2023 mezunları ve tüm eğitim kadrosunun yer aldığı mezuniyet töreninde çocuklar diplomalarını alırken gurur dolu anlar yaşadı. Çeşitli etkinlik ve gösterilerin yer aldığı programda mezun olan öğrenciler aileleri ile birlikte etkinlik alanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen mezuniyet törenine katılarak öğrenciler ve aileleri ile selamlaşarak sohbet etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Saygı değer velilerimiz sizleri de kutluyor ve tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu çocuklarımızı geleceğe hazırlama adına bu projeye sahip çıktınız. Bunu önemsediniz. Bakın bizim bu yıl 11’inci yılımız. 2012’de kuruldu üniversitemiz 2023’teyiz ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çok anlamlı bir mezuniyet törenindeyiz. Bir belediye olarak bu işlerle bizim ne işimiz olabilir? En önemli işimizin bu olduğunu her mezuniyet töreninde sizlere ifade ediyorum. Bu çalışmalardan bu yavrularımızla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.