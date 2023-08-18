İstanbul'da Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, tanışmak ve yeni görevini kutlamak için Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör’ü ziyaret ettiİSTANBUL (İGFA) -Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yurt sorununa çözüm önerileri geliştirilmesi için görüş alış verişi yapıldı

Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı tanışmak ve yeni görevini kutlamak üzere Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör’ü ziyaret etti.

Güngör ve Yazıcı, semtin birçok noktasında yerleşkesi bulunan Üsküdar Üniversitesi’nin ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak potansiyel projeler hakkında konuştular. 2011 yılından bu yana yerleşkelerini Üsküdar’ın farklı noktalarında eğitim öğretim hayatına kazandıran ve adını ilçeden alan Üsküdar Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör yaklaşık 24.000 öğrenciyle Üsküdar’ın gençlik potansiyelini yükselttiklerini belirterek, “Üniversite yönetimi ve cıvıl cıvıl öğrencilerimizle ortak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya, ilçe kalkınmasına katkıda bulunmaya, özellikle bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde kaymakamlıkla birlikte hareket etmeye çok önem veriyoruz. İlçemizi sahiplenerek bu yaklaşımımızı üniversiteye kayıt olan her öğrencimize aşılıyoruz.” dedi.

Üsküdar’daki öğrenci yurtlarına ilişkin genel durumu da değerlendiren Güngör ve Yazıcı, Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin yurt sorununa kaymakamlıkla birlikte çözüm önerileri geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

ORTA VE UZUN VADELİ ÇALIŞMALARDA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Görüşmede ilçedeki kamu sosyal tesislerinden Üsküdarlı üniversite öğrencilerinin öncelikli yararlanabilmeleri konusu da gündeme geldi ve kaymakamlık tarafından yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ve Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, Üsküdar’ın eğitim öğretim açısından daha konforlu, daha yaşanılabilir bir ortam haline gelmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalarda işbirliği yapılmasının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını vurguladılar.