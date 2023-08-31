Üsküdar’da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç duyulan semtlerde inşa edilen camilere bir yenisi daha eklendi. Mahmut Armağan Camii’nin temel atma töreni Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Dualarla caminin temeline ilk harç konuldu.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi’nde inşası yapılacak olan Mahmut Armağan Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve birçok vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın ardından dualar eşliğinde camiinin temeli atıldı.

Üsküdarlıların büyük ilgi göstererek katıldığı programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu camimizin eski adı Molla Cami. Bu caminin arsasını bağışlayan, bugüne kadar ibadet edilen bu camiyi yapan bütün büyüklerimizden, geçmişlerimizden Allah razı olsun. Onların isimlerini buradan silmiyoruz. Camimizin bir köşesini yazacağımız kitabede de bu caminin geçmişi ile ilgili bilgileri elbette ki paylaşacağız. Ancak bu camimizin şimdi yeni hayırseveri Armağan ailesi. Mahmut Armağan amcamız bundan 20 yıla yakın bir süre önce vefat etti. İşte hayırlı evlatları babalarının hayrına bu güzel mahallemize bu güzel eseri yeniden ayağa kaldırmak üzere kolları sıvadılar. Huzurlarınızda Armağan ailesine teşekkür ediyorum. Bütün geçmişlerine rahmet diliyorum" dedi.

Daha sonra Başkan Türkmen’in yanındaki çocuklarla beraber düğmeye basmasıyla caminin temeline ilk harç konulmaya başlandı. Temel atma işleminin ardından tören sona erdi.