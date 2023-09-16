Üsküdar’da boğazın en güzel yapılarından biri olarak bilinen tarihi Glavany Köşkü ‘Nevmekan’ olarak açıldı.

Üsküdar Belediyesi boğazın güzel ve tarihi yapılarından Glavany Köşkü’nü restore ederek ‘Nevmekan Kandilli’ ismiyle hizmete açtı. Nevmekan Kandilli’nin açılmasıyla birlikte ilçedeki dördüncü Nevmekan kütüphanesi de hizmete girmiş oldu.

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“130 YILLIK MUHTEŞEM BİR ESERİ YENİDEN AYAĞA KALDIRARAK KÜLTÜR ENVANTERİNE KATMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ.”

Nevmekan Kandilli’nin restorasyondan önce halinin içler acısı olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “130 yıllık muhteşem bir eseri, yeniden ayağa kaldırarak İstanbul’un, Üsküdar’ın ve ülkemizin kültür envanterine katmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu eser hepinizin gördüğü gibi mükemmel bir hale geldi ama burayı tahsis aldığımızdaki hali ne yazık ki içler acısıydı. Burası metruk bir yapı, bir takım asayiş olaylarının, suçların ve suçluların barındığı bir yer haline gelmişti ki tam da o zaman Üsküdar Belediyesi olarak bakanlığımızın tahsisatıyla devraldık ve bu hale getirmiş olduk.” dedi.

Üsküdar’da yaşayanların çok şanslı olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Şüphesiz İstanbul çok müstesna bir şehir. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da müstesna bir şehri. İstanbul içinde de Üsküdar çok müstesna bir mekan. Tarihi bakımdan çok eski bir şehir. İstanbul’un fethinden sonra kendisine çok özel manalar atfedilen bir şehir. Bir şehri manalı kılan içinde bulunanlardır, sadece insanlar olarak kastetmiyorum. Aynı zamanda şehre mana, değer katan mekanlar. Binalar, mekanlar oraya anlam katan yerlerdir. İşte bu bakımdan Üsküdar, ayrı bir zenginlik içerisinde. Ve bu mekanların kıymetini bilenler Üsküdar’da yaşıyor. Üsküdar’ın da bir şansı Hilmi Türkmen. Yapmış olduğu Nevmekanlar, gençlerimize sunmuş olduğu hizmetler, imkanlar Üsküdar’ın anlamıyla, tarihiyle gençlerimizi birleştiren imkanlar sunuyor. Onların en güzeli şimdinin kaydıyla burası olacak. Daha sonra bundan daha güzel mekanlar için gayret edeceğiz inşallah.” dedi.