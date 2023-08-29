Ünal Silver'den acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören 75 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

Ünal Silver, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak tanınan bir usta oyuncuydu. 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu ve Türk eğlence endüstrisine uzun yıllar boyunca emek verdi. Oyunculuğu ve karakterleriyle izleyicilerin hafızalarında yer etti.

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı. 2010 yılında "Deli Saraylı" dizisinde Amiral Sir Edward rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Aynı şekilde, Tuba Büyüküstün'ün başrolde olduğu "Gönülçelen" dizisindeki Burhan karakteri ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı "Kuzey Güney" dizisindeki Atilla Sinaner karakteri gibi rolleriyle de tanındı.

2012 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide de yer alarak yeteneklerini bir kez daha sergiledi.

Maalesef, ünlü oyuncunun sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu ve sonunda 75 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Ünal Silver'in vefat haberi, oyuncunun menajerlik ajansı tarafından duyuruldu. Usta oyuncunun ölümü, Türk televizyon ve sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı.