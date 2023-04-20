Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar 78 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Usta oyuncu Rana Cabbar'ın menajerlik ajansı Sökmen Menajerlik “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” mesajını yayınladı.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.

Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.

Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur.

Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır