Ünlü şarkıların söz yazarı şair Yalçın Benlican 78 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, 78 yaşındaki usta şair Yalçın Benlican’ın vefat ettiğini belirterek, “Üzüldüğün şeye bak, Yak ne varsa benden kalan, Tek kurşun ve Söyle bana yağmur gözlüm gibi ünlü şarkıların söz yazarı Yalçın Benlican’ı kaybettik. İzmir’de Narlıdere Huzurevi’nde kalan değerli şairimiz, geçtiğimiz Şubat ayında ameliyat olmuş ve taburcu olmuştu. Ancak ameliyat yeri enfeksiyon kapan Benlican, 2 ayrı ameliyat daha geçirmişti. Bugün 27 Nisan 2023 tarihinde kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Yalçın Benlican’la, unutulmaz anılar biriktirmiştik. Mekânı cennet olsun inşallah. Ayrıca İzmir Karabağlar Belediyesi, Karabağlar’da yaşayan Yalçın Benlican’ın adını 31 Ekim 2017 günü Esenyalı Mahallesi’ndeki parka vermişti. Benlican duygularını, “Çocuklar gibi mutluyum” sözleriyle dile getirmişti. Geçtiğimiz 2 Nisan tarihinde ise adının verildiği parktaki büstü çalınmıştı ve bu olay hocamızı derinden üzmüştü.” ifadelerini kullandı.

YALÇIN BENLİCAN KİMDİR?

Yalçın Benlican, 1945 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra askeri okula girdi. 25 yıl hava astsubayı olarak görev yaptıktan sonra 1989 yılında emekli oldu. Sekiz yıl (MESAM) Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin bölge yetkilisi ve şube sorumlusu olarak çalıştı. Dört şiir kitabı bulunan şairin son kitabı 2004 yılında “Yüreğimden öper beni” adıyla yayımlandı. Şairin 750 kadar şiiri bestelendi. Bu bestelerin 200’ü TRT repertuarında yer aldı, 100 tanesi de ses sanatçıları tarafından albümlerde seslendirildi. Şiir ve müzik dalında 40 dolayında ödül alan şairin, “Üzüldüğün Şeye Bak” gibi dillere düşen ünlü şarkıları da bulunmaktadır.