İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "İzmit Unutmaz" etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Şiirlerle Bestelerle Haziran’da Ölmek Zor" etkinliğiyle haziran ayına iz bırakan şairleri şiirleriyle yad etti.

İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi ile Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği paydaşlığında, İzmit Unutmaz etkinlikleri çerçevesinde haziran ayına iz bırakan şairleri programla andı. Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirilen programda haziran ayında hayata veda eden ve yine bu ayda dünyaya gelerek, Türk edebiyatında iz bırakmış usta isimlerden Ahmet Arif, Abdurrahim Karakoç, Atilla İlhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Peyami Safa, Cemil Meriç’in eserlerinin bestelenmiş halleri İzmit Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirildi.

"İzmit Unutmaz cümlesinin altı çok kıymetli ifadeler içeriyor"

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu akşam şiir gibi bir görüntü var bu etkinlikte. Her zaman dile getirdiğimiz gibi ‘İzmit Unutmaz ve Unutturmaz’. Geçmişi, geleceğe taşıyan anıları gelecek nesillere aktaran, kente ve ülkeye kıymet katan çalışmalarıyla adını hem edebiyata hem hayatın her alanına yazdırmış insanları unutturmamak hepimizin görevi ve sorumluluğu. İzmit Unutmaz cümlesini vefa duygusunu, dayanışma ve kentlilik bilincini ifade etmek anlamında kullanıyoruz. İzmit Unutmaz cümlesinin altı çok kıymetli ifadeler içeriyor. Vefayı, kentlilik bilincini, dayanışmayı, geçmişi unutmadan gelecek kuşaklara aktarmayı ifade ediyor. Bu cümle kapsamında da özellikle sanata, spora, edebiyata her alana destek vermeye çalışıyoruz. Bugün burada Türk Edebiyatının öncü isimlerinden Haziran ayında kaybettiğimiz büyük yazar ve şairleri anma programı için bir araya geldik. ‘Haziran’da Ölmek Zor’ isimli bir projeyle bugün karşınızdayız. Biz belediye olarak aslında işin destekçisi konumundayız. Asıl emek değerli derneklerimizindir. Onların ufuk açıcı önerileriyle bu kıymetli projeler hayata geçmiş oluyor. Tüm dernek başkanlarımıza ve yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Dilek Dila Mert ise "Kentimizin kültür, edebiyat, sanat alanında gelişmesinde biz Şairler ve Yazarlar derneğine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kocaelili, İzmitli şair ve yazarların daha geniş kitlelere tanınmasına öncülük eden kıymetli başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın çok sağ olun başkanım. Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Ahmet Muhip Dıranas, Özdemir Asaf ruhları şad, mekanları cennet olsun. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğüne ve bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hiçbir siyasi görüşe bakmadan herkese kapımız açık"

Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir adına programda söz alan dernek yönetim kurulu üyesi Ebru Turan Çetiner, "Aydili Sanat Derneğimiz 2005 yılında kuruldu. Resmi olarak 2012’de faaliyete geçti. Dernek olarak birçok fuara gittik. Bu etkinliklerde Kocaeli’yi çok güzel temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Derneğimizde sulu boya çalışmaları var, drama dersleri ve şiir ekinlikleri var. Hiçbir siyasi görüşe bakmadan herkese kapımız açık" şeklinde konuştu.