Bilecik’te restoranlarda çalışan ustalar, sıcaklığı 300 dereceye kadar yükselen fırında damaklara hitap eden lahmacun ve pide yapıyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilkbahar mevsimine denk gelmesiyle birlikte, Türkiye genelinde vatandaşlar ortalama 15 saat boyunca oruç tutuyor. Oruç vazifesini yerine getirmek için sıcak havalarda açlık ve susuzlukla mücadele eden vatandaşlar arasında en çok zorlanan ise fırıncı esnafı. Fırıncı esnafı Ramazan ayında en çok zorlanan meslek grupları arasında yer alıyor. Fırıncılar termometrelerinin 300 dereceye kadar ulaşan fırınlarda sabah saatlerinden iftar saatine kadar hem çalışıp hem de oruç tutuyor.

Lahmacun ve pide ustası olan Salim Alp 22 yıldır bu mesleği yaptığı anlatarak, "Ramazan günü oruçlu oruçlu 300 derece sıcağın karşısında çalışıyoruz. Allah’ta kolaylığını veriyor. Ramazan ayında ateşin karşısında yaklaşık 10 saat çalışıyorum oruçlu olarak, Allah sabrını veriyor. Ramazan ayı bereketi hepimizin üzerine olsun. İftar vakti siparişlerimiz çıkarıp orucumuzu öyle açıyoruz. Meslektaşlarıma da buradan kolaylıklar dilerim" dedi.

İşletme yetkilisi Ümit Kamil Sirkeci ise "Ramazan’da önce misafirlerimize oruçlarını açtırdıktan sonra personelimiz oruçlarını açıyor" dedi.