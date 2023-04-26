Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Kırcami Komşu Evi’nde, küratörlüğünü ressam Ayşe Özmak Mercan’ın yaptığı “Sanat ve Temellük” temalıçalıştayda, kursiyerler Türk resim sanatının büyük ustalarının eserlerini yeniden yorumladı.ANTALYA (İGFA) - Çalıştayda, Nazmi Ziya Güran,FahrünnisaZeyd, İbrahim Çallı, Osman Hamdi Bey’in gibi ünlü Türk resim sanatçılarının aralarında bulunduğuressamların eserleri röprodüksiyon tekniği ile kursiyerlerin elindenyeniden hayat buldu.

Özmak, temellükün kelime anlamının ‘kendine mal etmek olduğunu belirterek, “Biz de çıkış noktamızda usta ressamların eserlerinden esinlendik. ÇalıştayımızaKırcami KomşuEvinde eğitim gören 21 kursiyerimiz katıldı.Bu iki günlük süreçte ünlü eserlerin konu, biçim ve teknik açıdan günümüze uyarlandığı birçok çalışma yaptık” diye konuştu. Resim sanatının ustalarına ait eserlerin özgün sanat eserini farklı ve kişiye has bir teknikle yeniden üretimini yaptıklarını belirten Özmak, “Bu üretim, her ne kadar özgün olsa da eserin aslına uygun olarak yapılıyor” dedi.

Kursiyerlerden Hatice Tunçbilek, belediyenin sağladığı imkanlarının çok iyi olduğunu belirterek, “Dana 2-3 aydır resim yapıyorum. Çok yeniyim daha. Ama en azından duvara asılabilir nitelikte. Şanslıyım” dedi. Şükrü Erol ise 2 yıldır yağlı boya, akrilik ve kar kalem kurslarına katıldığını belirterek, geçmiş yıllarda Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Kaleiçi Oldtown Festivali’nde yer aldığını söyledi.

75 yaşındakiFerda Nurhayat Boran Komşu Evi’nin kendisine terapi geldiğini belirterek, “Bu yaşımda sosyal hayatın içinde bulunmak çok güzel. Ben, Nazmi Ziya Güran’ın eserini tuale aktardım.Nazmi Ziya’nın resimlerini yaptıktan sonra onun çerçevesinin içinde kendime has bir resim yapıyorum. Taksim Anıtını yapmıştım şimdi Antalya’nın Cumhuriyet anıtını, Atamın anıtını yapıyorumçok gururluyum ”diye konuştu.