Psikolog, TV programcısı, eğitimci ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Küçük Şeyler söyleşisiyle İzmir seyircisiyle bir araya gelecek.

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in akademik bilgileri ve gözlemleri ile harmanladığı, eğlenceli parodilerle renklendirilmiş, zaman zaman seyircinin katılımıyla interaktif bir boyuta taşınacak, bilgilenmenin aynı zamanda çok eğlenceli bir süreç olabileceğini gösterecek söyleşisi, 21 Ağustos’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde gerçekleşecek. Üstün Dökmen’in keyifli sohbetiyle verimli ve eğlenceli bir aktarıma dönüşecek söyleşinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Üstün Dökmen, 120 dakikalık söyleşisinde dolaylı iletişim, direkt iletişim, empatik iletişim konularına değinecek. Toplumda bizi oluşturmada, takım kurmada, ekip olmada ve sinerji arttırmada sağlıklı iletişim ve uzlaşmanın önemi, toplumda ve ailede ortaya çıkan iletişim çatışmaları ve çözüm yolları, çatışmada kültürel boyut iletişim açısından duyguları fark etme, ifade ve kontrol etme, insan ilişkileri, iletişim hataları, yaşama sevinci, çocuklarla iletişim, eşlerle iletişim ile kadın-erkek eşitliğine dair pek çok konuya da dikkat çekilecek.