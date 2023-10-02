Konya'nın Karatay ilçesinde, Keçeciler Mahallesi Emirkaraslan Sokak'ta düzenlenen bir düğünde davetlilerin tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açması sonucunda yaşanan olaylar büyük bir endişeye neden oldu.

Silah sesleriyle paniğe kapılan çevre sakinleri, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine, polis ekipleri ile bekçiler olay yerine yönlendirildi.

Polis memurları, düğün alanındaki kişilere silah atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ancak, davetliler polise taş ve cam şişelerle saldırarak şiddet kullanmaktan geri durmadılar. Bu şiddet olayında, dört polis memuru vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Olayın daha da büyümesini önlemek amacıyla, polis memurları sağlık personeli ve takviye ekiplerin gelmesini talep etti.

Hızla olay yerine gelen takviye ekipleri, müdahaleleriyle durumu kontrol altına aldılar. Yaralı polis memurlarına ise ambulansta acil sağlık müdahalesi yapıldı.

Bu arada, olayları öğrenen düğün sahibinin bir akrabası, hafif ticari aracını sokakta bekleyen polis ve bekçi grubunun üzerine aracını sürdü. Polis memurları, tehlikeli bir durumu önlemek için havaya tabancayla uyarı atışı yaparak aracı durdurdular.

Aracın sürücüsü ve olaylara karışan toplamda 2'si kadın olan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Yaralanan polis memurları ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.