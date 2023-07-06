İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada nargile kullanımının bazı alanlarda yasaklandığı duyuruldu. TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Halk sağlığı için yasağın daha şümullü hale getirilmesi ve ülke genelinde bu uygulamanın yaygınlaşması gerektiğini” ifade etti.

İstanbul’da nargile yasağı Vali Davut Gül tarafından duyuruldu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, gençler arasında son dönemde yayılan nargilenin sigaradan daha tehlikeli kimyasallar içerdiğini söyledi.

Nargile sigara kadar zararlı

Toplumun kültürel bir unsuruymuş gibi sunulan nargileye insanların yöneldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, nargilenin sigaradan daha tehlikeli olduğunun altını çizerek, “Tömbekiden geçen duman sıvı hâlde ıslanarak ağza giriyor ve yutağa yapışıyor. Bu durum ciddi bir gırtlak kanserine neden olmaktadır. Gırtlak kanserinin yanı sıra nargilede bulunan arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bir nargile içiminde alınan nikotin miktarı, bir sigaradan alınan nikotin miktarının yüzde 70’den fazlasıdır. TSSD olarak nargile konusunda yıllardır uyarı yapıyoruz. Nargile her zaman için sigaradan daha riskli bir alışkanlık. Zira tömbekisi, marpucu ve hortumu, zararlı mikroorganizmaların yetişmesi için çok uygun bir ortam. İnsanlarımızın ve gençlerimizin sağlığıyla ve geleceğiyle oynanmasına izin verilmemeli. Nargile de sigara da elektronik sigara da akciğerlere zarar veriyor. Tütün ürünlerinin bağışıklık sistemini baskılaması da cabası" olduğunu vurguladı.

Her türlü tütün ve tütün ürünü sağlığa zararlı

Nargilenin, adına ’Nargile Kafe’ denen mekanlarda kullanılarak ve her gün onlarca insanın elinden geçmesinin sağlık açısından büyük tehlike arz ettiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Nargilenin marpuç kısmı tam bir mikrop yuvası. Her türlü bulaşıcı hastalık için riskini yüzde 100 artırıyor. Üstelik marpuca takılan ve adına sipsi denen ağızlık aparat da bu bulaşma riskini önleyemiyor. Hele birkaç kişinin aynı anda kullanabileceği şekilde tasarlanmış olan tipleri çok daha büyük risk taşıyor. Nargile kafelerde umuma açık bir şekilde kullanılan ve yeterince dezenfekte edilmeyen nargileler aracılığı ile verem başta olmak üzere birçok enfeksiyonel hastalık kişiden kişiye bulaşabilir” diye konuştu.

Nargile yasağını destekliyoruz

Sigara içen bir kişi ortalama 8-12 kez dumanı içine çekerken bir nargile içiminde ise ortalama 20-200 kez duman çekildiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, “1 saatlik bir nargile içiminin ortalama 40-50 sigaraya denk olduğu düşünülmektedir. İçerisindeki ağır metaller nedeniyle 1 nargile belki de 4-5 paket sigarayla eşdeğer zarara yol açabilir” dedi. Son olarak yasağın genişleterek ülke çapında yaygınlaşması gerektiğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Aydın, “İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’e aldığı bu karardan dolayı şükranlarımızı sunuyor, TSSD olarak nargile konusunda alınan bu kararın diğer tüm valiliklerimize de örnek teşkil etmesini umut ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.