Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramiz Mede’nin telefonunu hackleyen kişiler kredi kartından 41 bin TL’yi, başka bir hesaba aktardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bilişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının arttığı bu günlerde Keşan’da meydana gelen bir olayda gece yarısı uyurken telefonu hacklenen bir kişinin ek kart banka hesabından 41 bin TL para çekildiği ve bir hesaba aktarıldığı öğrenildi.

Keşan Belediyesi’nden emekli olan Ramiz Mede, İGFA Edirne Temsilciliği'ni arayarak kendisinin telefon dolandırıcılığı ile banka kredi hesabından 41 bin TL parasının dolandırıldığını açıkladı.

Mede konuyla ilgili olarak İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir’e yaptığı açıklamada, yaşanan olay sonrasında Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayette bulunduğunu kaydetti.

Vakıfbank Keşan Şubesi’nden emekli maaşı aldığını anlatan Mede, "1 Ekim 2023 günü saat 22:00 sıralarında Vakıfbank’ın mobil bankacılığa girdiğimde ek hesap olarak bilinen artı hesabımda 10.000 (On Bin) TL param bulunuyordu. Mobil Bankacılığa en son bu saatte girdim. 2 Ekim 2023 günü saat 14:00 sıralarında Vakıfbank Şubesine giderek ek hesabımda bulunan parayı çekmek istedim. Görevli memur bana hesabımda para bulunmadığını, şahsıma ait olan IBAN'dan Ziraat Bankası Keşan Şubesi’nde bulunan S.K adlı bir şahsın hesabına 41.000 (Kırk Bir Bin) TL yollandığını söyledi. Ben yetkililere böyle bir işlem yapmadığımı söyleyerek hesabıma ve mobil uygulamama bloke koydurdum. Yaşanan durum tamamen benim bilgim dışında gerçekleşen bir durumdur. Ayrıca evimde telefonuma ulaşarak böyle bir işlem gerçekleştirebilecek bir birey yoktur. Hesabıma bloke koydurduğum için o an için hesabımda bulunan 10.000 TL dışında kalan 31.000 (0tuz Bir Bin ) TL' nin ne şekilde aktarıldığına dair hiçbir bilgim yoktur. Ben almış olduğum dekontta ismi S. K. olarak çıkan şahıstan ve güvenlik açığı nedeniyle Vakıfbank Şubesinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.