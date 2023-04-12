Türkiye’nin en büyük uyuşturucu çetelerinden "Baron Ürfi" lakabıyla tanınan ve İstanbul’da yakalanan 74 yaşındaki uyuşturucu kaçakçısı Ürfi Çetinkaya’nın diş sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye gitmek yerine evinde diş muayenesi açtırdığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, hakkında çıkarılan kırmızı bültenle uzun süredir aranan ve güvenlik güçlerinden kaçarak saklanan Ürfi Çetinkaya’nın dün akşam İstanbul Sarıyer’de TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurmuştu. Ürfi Çetinkaya, gece saat 03.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Uyuşturucuyla para vurgunu yapan, yasa dışı uyuşturucu trafiğinde birçok şebekeyi kontrolü altında tutan Ürfi Çetinkaya bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti.

Operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunun izini süren polis, failin Türkiye’de olduğu bilgisine ulaştı. Çemberi daraltan güvenlik ve istihbarat birimleri, Ürfi Çetinkaya’nın İstanbul’da olabileceğini değerlendirdi. Polisi uyuşturucu kaçakçısına götüren bir fizyoterapist oldu. Adı açıklanmayan fizyoterapistin haftada bir kez Sarıyer Zekeriyaköy’de bir villaya giriş yaptığı saptandı. Polis bu fizyoterapisti uzun süre takip altına aldı. Adım adım izlenen fizyoterapistin, felçli olan ve ayaklarından tedavi gören şüphelinin villasına giderek tedavi ettiği öğrenildi. Takibin sonunda zanlının aranan isimlerden Ürfi Çetinkaya olduğu anlaşıldı. Ayrıca şüpheli Çetinkaya’nın, diş sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye gitmek yerine evinde diş muayenesi açtırdığı ortaya çıktı. Yapılan tüm teşhis ve tespitlerin ardından operasyon kararı alındı. Dün akşam saatlerinde Zekeriyaköy’de belirlenen sauna ve havuzlu villaya TEM ile özel harekat timleriyle teknoloji arama köpeklerinin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi. Köpek Eğitim Akademisinde yetiştirilen ve operasyonlarda ilk kez yer alan teknoloji arama köpeklerinin çok sayıda dijital malzemeye ulaşıldığı belirtildi. Baskında 10 yıldır aranan ve hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ürfi Çetinkaya, A.Ö. isimli fizyoterapist ve beraberindeki 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tuvalette gizli bölmeler bulunan villanın giriş ve çıkışının tek yoldan sağlandığı ve villanın bir çok cephesine güvenlik kamerası yerleştirildiği kaydedildi. İki tabanca ve biri otomatik olmak üzere uzun namlulu silahın ele geçirildiği operasyonda, yakalanan şüphelilerden birinin Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise 190 av tüfeği mermisi, 203 tabanca mermisi, 2 kripto cep telefonu, 2 kılıç, 1 balistik yelek, bir miktar para ele geçirildi.