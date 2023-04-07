Bilecik’te kablo hırsızlarına yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinde son dönemlerde telefon kablosu hırsızlığı olaylarında meydana gelen artış nedeniyle jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucu İ.C., E.A. ve M.B.’in kabloları kesmek suretiyle çaldıkları tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Jandarmayı gördükten sonra kaçmaya başlayan 3 şüpheliden 2’i araçlarının içinde diğeri ise bir evde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin maddesi ve payp diye tabir edilen uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, İ.C. ve M.B. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden, E.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA