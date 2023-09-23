Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, olayın şüphelileri ise kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri ile motosikletli yunus timleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 115 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 12 gram bonzai, 256 gram eroin, 2 kilo 164 gram esrar, 120 gram toz esrar, 250 gram metamfetamin, 5 adet exctasy, ve 41 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 115 şahıstan 110’u serbest bırakıldı, 4’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.