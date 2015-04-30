UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2. TUTUKLAMA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında kaçan şahıs emniyet ekiplerince yakalandı. Operasyon sonucunda tutuklama sayısı ikiye yükseldi. İlk operasyonda yakalanan bir bayan mahkemece tutuklanmasının ardından, firar olan 1.5 ay önce de cezaevinden çıkan şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta saat 14.00 sıralarında Zafer Caddesi üzerinde iki şahıstan şüphelenen İnegöl KOM ekipleri, şahısları takibe almış, şahısların uyuşturucu sattıkları tespit edilmesi üzerine KOM ekipler ile şahıslar arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşanmıştı. Kovalamaca sonucunda uyuşturucu ticareti yapan O.T. ve bayan Ç.A. ile uyuşturucu madde alan M.E.U. ve A.C.O. yakalanmıştı.

ÇATIDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu ticareti yapan O.T. ve bayan Ç.A.ya ait iki evde yapılan aramada ise, evin çatısı ve bahçesinde 350 gram esrar ile 60 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

FİRAR ETMİŞTİ

Operasyonların ardından O.T. ve bayan Ç.A. mahkemeye çıkarılmış, Ç.A. tutuklanmıştı. Operasyonlar sırasında polisten kaçan M.Ç.B.de önceki gün yakalandı.

1.5 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Operasyonlar sırasında polisten kaçan M.Ç.B dün adliyeye çıkarıldı. 1.5 ay önce uyuşturucu ticareti nedeniyle girdiği cezaevinde cezasını çektikten sonra çıkan M.Ç.B., yeniden uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.