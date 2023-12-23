Bursa'nın Harmancık ilçesinde, son bir ay içerisinde polis ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapıp kullandığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Araçlarında yapılan metamfetamin, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkartıldı.

Bursa Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin son 1 ay içerisinde yapmış olduğu operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapıp kullandığı öne sürülen, H.O, M.O, A.T., S.Y., B.G, M.Ç, ve K.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçları ve evlerinde yapılan aramalarda,

15 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Sorgulamaları yapılan 7 kişi, 'Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından adliyeye çıkartıldılar.