İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri tarafından Bursa-Ankara yolu üzerinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, Bursa-Ankara yolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan E.K.(34), S.S.(37), D.İ.(20) ve E.Ş.(46) isimli şahıslar yakalandı. Ekipler tarafından araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada E.K.’nın üzerinden 3 adet 7.65 çapında mermi, 15 gram gelen metamfetamin maddesi, araç içerisinde 1.32 gram gelen esrar maddesi ve 3.23 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

E.K.’nın evinde yapılan aramada 1 adet siyah renkli üzerindeki ibareleri okunmayan 7.65 çapında ruhsatsız silah ele geçirilirken, S.S. isimli şahsın 6136.SKM suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra E.K. ve S.S. gözaltına alındı.