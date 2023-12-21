Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu sırasında kenti birbirine katan ve iki polisin yaralanmasına sebep olan sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklardan birisi, "Z.Ş’ye uyuşturucu yerine kaya tuzu verdim. Onu dolandırdığım için bana iftira atıyor" dedi.

Olay, 22 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.Ş’nin (53) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü narkotik dedektifleri şahsı teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan teknik takibe P.S’de takıldı. Polis ekipleri Z.Ş.’yi yakalarken, P.S’yi de takibe devam etti. Şubat ayında P.S’nin İstanbul’dan Kocaeli’ye uyuşturucu getireceğini belirleyen ekipler kontrol noktası kurdu. P.S. ile yanında yolcu olarak bulunan D.Y. polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Şüpheliler kaçarken adeta şehri bir birine katarak, park halindeki araçlara çarptı. Bir süre sonra D.Y. yaya olarak, P.S ise araçla kaçmaya devam etti. Polisin kendisini yakalayacağını anlayan D.Y, üzerindeki 18.60 gram uyuşturucuyu ceket ile birlikte attı. Silahını çıkararak kafasına dayayan D.Y, "Kendimi öldürürüm" tehditler savurdu. Park halinde bulunan otomobilin sürücüsüne silah doğrultan zanlı, gasp ettiği araçla kaçmaya devam etti. Polis ekiplerince Körfez ilçesi Hereke bölgesinde önü kesilen D.Y., bu kez de ters istikamete girerek 3 polis aracına çarptıktan sonra durdurularak yakalandı. Kazada D.Y ile 2 polis yaralandı. Öte yandan araçla kaçan P.S.’de polis ekiplerince yakalanarak ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Z.Ş’ye uyuşturucu yerine kaya tuzu verdim"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Z.Ş, D.Y, P.S ile avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen P.S., "Z.Ş’ye uyuşturucu yerine kaya tuzu verdim. Onu dolandırdığım için bana iftira atıyor. Tahliyemi talep ediyorum. Uyuşturucu satıcısı değil, sadece içiciyim" şeklinde konuşurken, D.Y de uyuşturucu ticaretini kabul etmeyerek içici olduğunu, ceket ve uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyledi.

"Cebeci Sosyal tesislerinde uyuşturucu trafiği dönüyor"

İtirafçı olacağını söyleyen Z.Ş. ise, "Olaydan bir gün önce sanık P.S bana mesaj atarak İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Sosyal Tesisine çağırdı. Sonrasında ’Geç oldu yarın geleceğim’ dedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün kendisi yanıma geldi, ben dediği yere gitmedim, uyuşturucu trafiğinin bu sosyal tesiste döndüğünü biliyorum. Cezaevinde edindiğim bilgilerde bu yöndedir" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Z.Ş’nin uyuşturucu ticaretinden 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi. P.S ile D.Y’nin birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığına kanaat getiren savcı, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezasının dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak cezalandırılmasını talep etti.